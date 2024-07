Alvin rivela se gli è mancata L’Isola dei Famosi e se vorrebbe tornare a condurla

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 9 luglio 2024) Con cinque edizioni sulle spalle,quest’anno non ha rimpianto laconferma adei. Un reality che ha sempre condotto dall’Honduras e che lo ha portato a stare lontano dalla famiglia per un totale di un anno e mezzo. Intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni il neo conduttore di Battiti Live ha dichiarato: “Sedeiquest’anno mi è? No! Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei voluto più farla. È stata un’esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall’altra parte del mondo con il fuso orario, con il caldo, con un’umidità pazzesca. Sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia.