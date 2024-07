Un ascensore verso il centro | Sì al progetto per le mura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Disco verde per la realizzazione dell’che consentirà il collegamento da via IV Novembre al lato di via Procaccini. La proposta progettuale era già stata illustrata dal sindaco Giuliana Giampaoli nel corso dell’assemblea pubblica lo scorso novembre, ed era inserita nell’ambito del restauro, in via di ultimazione, dellecastellane, il quale ha previsto un consolidamento della parteria che corre su due canali di finanziamento, per oltre due milioni di euro. "Un altro tassello al suo posto – ha annunciato il primo cittadino – dopo il lungo lavoro su diverse proposte progettuali sottoposte in questi mesi alla Soprintendenza, sono pervenuti il 3 luglio il parere favorevole e l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita delledi via IV Novembre.