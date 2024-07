Tanti soldi a questi? Temptation Island scoperti i compensi per le coppie Cifra choc a Bisciglia

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se in un periodo tanto critico e caotico per i palinsesti televisivi esiste una garanzia per Mediaset e per il suo ad Pier Silvio Berlusconi quella èe il suo miracolo per eccellenza, Maria De Filippi. La conduttrice si può dire regga l’azienda a suon d’ascolti. Ma quanto guadagnano tentatori e fidanzati? La curiosità dei telespettatori è più che prevedibile, visto il rimarcato ed incredibile successo del format. Filippoormai è un volto amatissimo e non si può pensare asenza di lui. Già a pochi giorni dalla messa in onda delle prime due puntate lo share è da record. Dettagli sui vari guadagni. Sono bastati i primi due lunghi e avvincenti episodi del reality della tentazione che sono stati registrati gli ascolti più pazzeschi visti negli ultimi tempi, in quanto a reality.