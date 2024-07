Reddito di cittadinanza via libera Inps alle assunzioni con sgravi fino a 8mila euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) I datori di lavoro del settore privato che nel corso del 2023 hanno assunto percettori deldicon contratti a tempo indeterminato potranno beneficiare di agevolazioni sotto forma dio contributivo. La misura viene riconosciuta per un massimo di 12 mesi. Si tratta dell’esonero dal versamento del 100% della contribuzione previdenziale datoriale (con esclusione dei premi Inail) per un importo massimo di 8.000l’anno, da ripartire equamente su base mensile: si tratta quindi di un massimo di 666,66mensili, pari a 21,5al giorno. Loo non ha effetti al ribasso sulla futura pensione dei lavoratori. La normativa Il viaarriva dall’con la circolare n. 75/2024. La possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 294 della legge n.