Meloni non ceda al richiamo della foresta e voti von der Leyen Il corsivo di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) La notizia“svolta a destra” del Continente in occasione delle scorse elezioni europee era largamente esagerata. Gli equilibri politici dell’Europarlamento sono, infatti, rimasti gli stessi di prima e, per quanto leggermente azzoppati, al Consiglio europeo continuano ovviamente a sedere (e a deliberare) i capi di Stato e di governo in carica. Personalità come il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz, il premier spagnolo Sanchez Non esattamente degli estimatori di Giorgia. A costituire un clima generale oggettivamente sfavorevole alle destra si sono poi aggiunte la vittoria del labourista Starmer nel Regno Unito e la battuta d’arresto del Ressemblement National al secondo turno delle elezioni legislative francesi.