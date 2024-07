L’aumento dei costi dei trasporti marittimi riaccende i riflettori sulla Rotta del mare del Nord Ma i rischi non mancano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ben 6.855 dollari. È quanto costava in media trasportare un container tra l’Asia e ilEuropa alla fine dello scorso giugno. In appena due mesi il prezzo delle spedizioni tra i due continenti è lievitato di oltre il 110% mentre rispetto all’anno prima il costo è quintuplicato, secondo la società di analisi Xeneta. Effetto Gaza: gli attacchi delle milizie yementite houthi contro le navi in transito nel Mar Rosso hanno reso i commerci tra le due estremità dell’Eurasia più lunghi e molto più onerosi. Soprattutto, con il lento conto alla rovescia verso il Natale, gli esportatori cercano di giocare d’anticipo, avviando le spedizioni anche un mese prima del solito. Fattore che aumenta la domanda e contribuisce a rincarare la spesa per la logistica.