L’accordo con l’Algeria | Il Piano Mattei va avanti plauso a Bf e a Vecchioni

(Di lunedì 8 luglio 2024) È stato formalizzato venerdìtra Bf International Best Fields Best Food Ltd, società controllata da Bf spa, il ministero dell’agricoltura e lo sviluppo rurale algerino e il Fondo per gli Investimenti Agricoli algerino rappresentato dal direttore generale Souad Assaous. Il patto per il progetto agroindustriale nel Paese nordafricano ha raccolto ildel deputato Fd’I Mauro Malaguti. "Malgrado i soliti gufi di sinistra ilprende corpo – commenta –. In più occasioni, in aula alla Camera dei deputati, esponenti della sinistra e dei 5 Stelle hanno criticato il, apostrofandolo come iniziativa incomprensibile e inconsistente. E per l’ennesima volta vengono smentiti dai fatti". Al Centro internazionale congressi Abdelatif Rahal è stato siglatostorico con, alla presenza del ministro Lollobrigida e del ministro dell’agricoltura algerino, per la produzione di grano e legumi.