La solidarietà del mondo venatorio | raccolta fondi per l’ospedale Goretti di Latina

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Nella giornata di ieri 7 luglio presso il Ritrovo disi è svolta la Festa del Cacciatore Pontino, evento di beneficenza Patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia die dal Comune diche ha visto ladi 11.200 euro che verranno devoluti per intero alSanta Maria, reparto di Ematologia Oncologica. In una sala gremitissima con 350 partecipanti la giornata è iniziata con un Convegno alle ore 11,00 dal tema “La Caccia nel Terzo Millennio” dove hanno preso parte i vertici della Associazione Nazionale Libera Caccia con Angelo Ciotoli Segretario Generale e Romano Antonini Presidente Regionale . Grande la soddisfazione di Gabriele Tullio Presidente Provinciale della Anlcche aprendo i lavori ha voluto da subito ringraziare il popolo dei cacciatori per la grandee generosità dimostrata.