EA Sports FC 25 | possibile leak della data di uscita

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non fanno in tempo a finire gli europei e il prossimo campionato di EAfa già capolino: ladidi FC 25 è oggetto diSe non vedete l’ora di sapere quando metterete le mani su EAFC 25 e se in fatto diper voi il nome di billbil-kun è attendibile, abbiamo buone notizie per voi: ladiè stata trapelata. A quanto pare, il successore dell’attuale simulatore calcistico di Electronic Arts sarà tra noi in autunno con due diverse edizioni al lancio. Nonostante la perditalicenza, ora nelle mani di 2K, la serie sportiva ha comunque implementato ulteriori campionati tra cui le competizioni femminili. Come vedete nel tweet qui sotto, però, abbiamo un secondo insider a rincarare la dose: PlayStation Game Size sembra infatti confermare, quantomeno sul fronte Sony, una versione “last-gen”.