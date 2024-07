Dall’Anac altri rilievi sul Ponte di Salvini | serve un termine per il progetto per valutarne i costi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non è la prima volta che l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, muovecritici, anche pesanti, sull’opera cara al ministro e vicepremier leghista, Matteo, ovvero ilsullo Stretto. Il suo presidente Giuseppe Busia è ritornato alla carica e ha “invitato” a fissare unper il. Si è capito – dice Busia – “che ildel 31 luglio 2024, inizialmente fissato comeper l’approvazione delesecutivo è naturalmente irrealistico e va procrastinato. Però nel decreto viene totalmente cancellato e sarebbe opportuno fissare un: averlo è essenziale per valutare lo svolgimento dell’opera”. Busia mette in guardia sui rischi di un aumento deie di scarsa trasparenza nei controlli Il rischio,menti, è che possano innescarsi varianti tali da far aumentare isforando il limite di incrementi del 50% rispetto al costo deldel 2011 che, ai sensi delle norme europee, imporrebbe il ricorso a una nuova gara.