Cina | raggiunge record di immatricolazioni NEV a gen-giu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pechino, 08 lug – (Xinhua) – Un numerodi 4,397 milioni di veicoli a nuova energia (NEV) sono stati registrati di recente innella prima meta’ dell’anno (H1), portando il numero totale di NEV in circolazione a 24,72 milioni entro la fine di giugno, ha dichiarato la polizia. Il dato rappresenta un aumento di nuovepari al 39,41% su base annua. In confronto, nella prima meta’ del 2023 erano stati registrati 3,128 milioni di NEV, con un incremento del 41,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Fino a giugno 2024, lacontava 440 milioni di veicoli a motore in funzione, di cui 345 milioni di automobili. Le auto completamente elettriche dominano i NEV, con 18,13 milioni in uso, pari al 73,36% del totale dei veicoli a nuova energia, secondo i dati della polizia.