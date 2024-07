ASCOLTI TV 7 LUGLIO 2024 | TIM SUMMER HITS SEGRETI DI FAMIGLIA MENTANA VS PORRO TOUR FORMULA 1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 8 luglio 2024)TV 7• Domenica • Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Linea Verde Estate – x + x Tg1 – x Tg1 Speciale – x A Sua Immagine – x Check Up – x S. Messa del Papa – x Check Up Speciale – x Linea Verde Estate – x + x Tg1 – x Domenica In: Il Meglio – x Pres. Dalla Strada al Palco – x Dalla Strada al Palco – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x TecheTecheTè – xTIM– x Premio Bellisario – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x I Viaggi del Cuore – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde – x Tg5 – x L’Arca di Noè – x Beautiful – x My Home My Destiny – x La Promessa – x Testamento d’Amore – x Il Weekend di Caduta Libera – x Il Weekend di Caduta Libera – x Tg5 – x Paperissima Sprint Estate – xdi– x Station 19 + Tg5 – x + x “SE NE STA PARLANDO”: IL FESTIVAL DI SANREMO SI SPOSTA PER EVITARE LA COPPA ITALIA? Maratona delle Dolomiti – x Performer Cup – non in onda I Mestieri di Mirko – non in onda Tg Sport – non in onda Un Ciclone in Convento – x Tg2 – x Dribblig Europei – x Giro d’Italia Women 1^ Tappa – xde France 9^ Tappa – xAll’Arrivo (16:44) – xReplay – x Sognando Parigi– x Che Todd Ci Aiuti – x + x Tg2 – xIl Velo Nuziale: Una Dolce Attesa – x Il Gioiello Nascosto + La DS Estate – x + x The Looney Tunes Cartoons – x + x The Goldbergs – x + x + x Young Sheldon – x + x Due Uomini e Mezzo – x + x + x Drive Up – x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x + x E-Planet – x Scuola di Polizia 6 – x Superman & Lois – x + x Studio Aperto – x Studio Aperto MAG – x FBI: Most Wanted – x NCIS – xGli Idoli delle Donne – x Omicidio All’Italiana – x Sulla Via di Damasco – x Questi Fantasmi – x O Anche No Estate – x Tg3 – x Play Books + Touch – x + x TgRegione – x Tg3 – x La Seconda Volta Non Si Scorda Mai – x Hudson & Rex – x Kilimangiaro Collection – x Tg3 – x TgRegione – x Blob + Illuminate – x + xReport Estate – x Tg3: Elezioni in Francia – x Un Altro Domani – x Mr.