A Campi Bisenzio la raccolta di rifiuti tessili pericolosi ed elettronici diventa a domicilio

(Di lunedì 8 luglio 2024)– Un nuovo modello di gestione dei, pensato per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini. Alia Multiutility annuncia l’avvio adi 2 innovativi servizi di ritirosu prenotazione. Si tratta di servizi on demand, completamente gratuiti. Il primo riguarda ladei; l’altro ladeiurbani(Rup) e delle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Entrambi, a partire da luglio, possono essere attivati dai cittadini attraverso Aliapp, l’applicazione di Alia scaricabile per dispositivi Ios e Android. Laon demand su appuntamento offre un servizio dedicato a chi ne fa richiesta, permettendo di scegliere il giorno di ritiro preferito tramite l’app dedicata.