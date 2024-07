Turismo la costa traina | Crescono gli stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladi Comacchio si confermante nei dati turistici. A rivelarlo sono i dati dell’osservatorio della Regione Emilia-Romagna, che vedono ancora una volta un incremento di presenze turistiche rispetto al 2023 e al 2019, anno pre-Covid. Nel dettaglio, i numeri, relativi ai primi cinque mesi del 2024 evidenziano per Comacchio Lidi un +13,1% nelle presenze rispetto al 2023, mentre rispetto al pre-pandemia l’incremento diventa addirittura del +51,1%. Se si registra un segno negativo ossia un -0,1% nelle presenze di connazionali in confronto all’anno scorso è altrettanto evidente la crescita rispetto al 2019 (+22,6%). "In valore assoluto stiamo parlando di oltre 256mila presenze da gennaio a maggio. Continua la destagionalizzazione del nostrocostiero ai Lidi – evidenzia Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Confcommercio a Comacchio –, questo è il risultato della strategia promo commerciale e degli eventi adottati con un’azione condivisa tra pubblico e privato.