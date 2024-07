Tennis un pieno di campioncini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Si è conclusa con grande entusiasmo la 41esima edizione del torneo Internazionale U12 diorganizzata come sempre dal circolodi Porto San Giorgio, la cui scuola diper piccoli e piccolissimi è una delle più accreditate a livello nazionale, Al torneo under 12 hanno partecipato più di cento atleti provenienti da ventitrè nazioni diverse. Un record per il torneo sangiorgese che è considerato uno dei più importanti al mondo sulla terra rossa della categoria U12. La finale del singolare maschile non si è disputata a causa dell’indisponibilità del finalista italiano Nicolas Lyam Basilone. Quindi è risultato vincitore il coreano Mingeon Choi. Ayul Kim (Corea) è la vincitrice del torneo femminile, ha battuto l’atleta russa Arina Fomina.