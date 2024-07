Strutture di 13 metri per il padel | No alla variante Juantorena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) L’opposizione di centro sinistra trasloca a Santa Maria Apparente, dove ieri ha incontrato alcuni residenti e attaccato laurbanistica che l’amministrazione si appresta a votare. Il progetto consentirà di realizzarea servizio di nuovi campi daalte fino a 13, a poca distanza dal santuario del quartiere. Sorgeranno su un’area di 4.127quadrati in via del Torrione. "La nostra critica si basa, in primis, sul fatto che vengano consentite mega costruzioni a centochiesetta, in uno spazio che potrebbe essere valorizzato meglio, sul genere dell’Annunziata di Montecosaro. Invece sono state autorizzatechiuse, tra campi, spogliatoi, servizi, con coperture alte fino a tredici. Una roba enorme rispetto alle edificazioni vicine, ovvero la chiesetta e le abitazioni".