Morto sul colpo in moto a Novafeltria | Verucchio piange Paride Fattori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 -in lutto per la morte di, il 54enne cicloamatore travolto e ucciso ieri sulla Marecchiese. L'incidente è avvenuto verso le 18,30 a: lui e un amico stavano rientrando a casa quando sono stati investiti da una Ford guidata da una donna, che ha sbandato invadendo l'altra corsia e centrandoli in pieno. Pernon c'è stato nulla da fare: èsul. Il 54enne, che lavorava come impiegato per un'azienda edile, lascia la moglie e il figlio di 25 anni. Ancora in prognosi riservata all'ospedale 'Bufalini' di Cesena l'altro ciclista travolto: ha riportato numerose fratture e lesioni., grande sportivo, era un appassionato ciclista. Ma il suo nome era legato anche al mondo del baseball: ha fatto parte di numerose società del territorio.