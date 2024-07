La sfida dell’ultramaratoneta Lucio Bazzana | correre 10mila chilometri in 4 mesi… a 70 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024) L’ultramaratoneta bergamascocompirà 70il 26 di luglio, ma per lui l’età è davvero solo un numero, tanto che si sta cimentando in una nuovapersonale:10.000, attorno al campo da calcio dell’Antoniana, a Valtesse, in un lasso di tempo di 120 giorni, dal 1 giugno al 30 settembre. Per riuscire a completare questa missione in tempo,dovrebbe perpiù di 80al giorno (83,3 per la precisione), in un percorso di 519 metri lungo il quale vi sono inoltre diversi metri di dislivello: ciò significa che, se portata a termine ladovrebbe eseguire il percorso per 20.000 volte circa e percorrerà un dislivello di oltre 60mila metri. Unadi questo calibro ha portato l’atleta a vivere in affitto all’interno degli spogliatoi dell’Antoniana, dove ha tempo di riposare prima di rimettersi nuovamente in gioco.