Jon Landau è morto è stato produttore di Titanic e Avatar

(Di domenica 7 luglio 2024) IlJon, èun grande amico e socio di James Cameron con cui ha realizzato. Il the Hollywood Reporter ha riferito questa notte che Jon, dopo una lunga lotta con il cancro èvenerdì a Los Angeles. Ilaveva 63 anni. La straziante notizia è stata annunciata dal figlio del“Jamie”. Figlio di, suo padre èanche candidato all’Oscar, Jonha iniziato la sua carriera a cavallo tra gli anni ottanta e novanta con film diventati iconici come “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1989)” e “Dick Tracy (1990)”, successivamente è entrato a far parte della dirigenza della 20th Century Fox supervisionando nel corso della sua permanenza “Die Hard 2 (1990)”, “L’ultimo dei Mohicani (1992)”, “Mrs.