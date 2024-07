Il gagliardetto della Sampierdarenese | alle origini della Sampdoria

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) IlUna squadra gloriosa protagonista del calcio a Genova nata nel 1899. Lasueindossa maglie bianche con striscia orizzontale nera con il rosso che venne aggiunto dopo la Prima Guerra Mondiale quando andarono a giocare nelle sue fila diversi giocatori dell’A.C. Ligure squadra di Bolzaneto. La combinazione bianco – rosso – nero caratterizzò l’epopeacon le stagioni in Prima Divisione ed in Serie A interrotti per le “ fusioni coatte” imposte dal regime fascista due volte esattamente nel 1927 quando lasi trasforma in La Dominante in virtùfusione con l’Andrea Doria e dieci anni dopo, nel 1937, quando divenne A.C. Liguria. Al termine dell’era fascista, nel 1945, la FIGC rende possibile il ritorno alla storica denominazione, giusto il tempo di partecipare nella stagione 1945 – 1946 al Campionato Serie A Alta Italia, primafusione che diede vita alla Unione Calcio