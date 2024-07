Firenzuola paese per la Terza età | Un centro diurno a Piancaldoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) La casa di riposo SS. Annunziata perè un’istituzione importante. Per il suo radicamento in, per il servizio che svolge e anche per l’aspetto occupazionale. Nei giorni scorsi, per i 70 anni dalla posa della prima pietra, la Fondazione Santissima Annunziata ha organizzato diversi appuntamenti. E la ricorrenza è stata pure l’occasione per fare il punto sul tema dell’assistenza degli anziani. Perché se l’Alto Mugello è terra con un alto tasso di popolazione anziana,è il comune con il maggior numero di Rsa. In tutto sono 222 i posti letto disponibili, suddivisi tra la SS.Annunziata nel capoluogo, con 71 posti accreditati, Villa Valverde a Montalbano e Villa Le Ortensie al Covigliaio. "Storicamente – nota il direttore della SS.