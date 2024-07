È tornato il re! È tornato Lewis Hamilton! | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) A casa sua, Silverstone, dove ha vinto 8 volte in passato,torna al successo dopo più di 2 anni e mezzo. Una gara pazza, dettata dalla pioggia che arrivava a tratti per rendere tutto ancora più avvincente. Hanno sbagliato tutti, non il Sir, non. Gara perfetta in tutte le condizioni. Ha sofferto quando doveva, ha attaccato quando poteva. 9 vittorie sullo stesso circuito, è record. Battute le 8 di Michael Schumacher. Oggi possiamo dirlo: “io ho visto correre“. Sempre straordinario Verstappen, anche se la macchina non c’è, in qualche modo lui mette una pezza. A differenza del compagno. Ferrari assente. Ancora una volta. Quando la F1 torna combattuta, non c’è la scuderia di Maranello. Strategia con Leclerc da dimenticare.