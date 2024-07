Virtus in ’pressing’ su Ricci e Filippini Trattative anche per Guastamacchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Laè come una casa in costruzione, dove c’è un direttore dei lavori, coach Galetti, e un geometra che esegue, quest’ultimo ruolo ricoperto dal direttore sportivo Carlo Marchi. Il tecnico giallonero vuole una squadra a sua immagine e somiglianza, che possa fare un ottimo campionato in serie B Nazionale. Il primo obiettivo della V imolese 2024/2025 è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione, tradotto in soldoni provare a centrare i play off per salire di categoria. La squadra giallonera sarà molto diversa rispetto a quella allenata da Zappi fino ad aprile, lo si intuisce andando a vedere il numero di giocatori confermati. Sono rimasti Magagnoli, Masciarelli, Morina, Valentini e Fiusco; tutti gli altri sono stati lasciati liberi di accasarsi altrove.