Sicurezza stradale dall' 8 luglio sostituzione dei guard rail sul raccordo Marco Polo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 62024 - Proseguono i lavori per il miglioramento dellacon interventi alle barriere laterali di. I lavori prevedono lae l'adeguamento deisu diversi tratti del. Da lunedì 8, a partiree ore 9, sono previsti restringimenti di carreggiata con una corsia percorribile in direzione autostrada tra lo svincolo di viale Europa e l'autostrada. E' quanto si spiega da Palazzo Vecchio. La prima fase dei lavori durerà fino al 10 agosto. Successivamente i lavori, viene precisato ancora dal Comune di Firenze, si sposteranno sulla carreggiata in direzione entrata città. Ilè uno dei punti nevralgici del traffico cittadino. .