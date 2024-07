MotoGP Franco Morbidelli | Una Sprint Race solida per la gara lunga devo trovare qualche decimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Segnali importanti di. Il pilota romano ha concluso al quinto posto nelladel Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Pramac ha messo in scena una provanella quale ha mancato il podio, ma ha confermato come il percorso di crescita sia ormai evidente. Il suo compagno di team Jorge Martin ha vinto lacon 676 millesimi di margine su Miguel Oliveira, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 1.311. Quarta posizione per Enea Bastianini a 1.458, quinta proprio pera 5.600, mentre Marc Marquez è risalito fino al sesto posto a 6.2 con Maverick Vinales settimo in scia. Ottavo Brad Binder a 9.0, nono Alex Marquez a 9.