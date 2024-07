Si lancia dal tetto con la figlia di 6 anni morte entrambe | il bigliettino che spiega tutto Rimini sotto-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una tragedia, a: una donna di 40si èta daldi un condominio di cinque piani insieme al figlio di sei, che reggeva in braccio. Madre e figlio sono morti sul colpo. La scaigura è avvenuta in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile die Marco Masia, commissario capo. Non ci sarebbero dubbi sulle motivazioni della donna: un suicidio, infatti la polizia ha trovato anche dei biglietti scritti da lei. La madre era una commessa italiana e soffriva di depressione. Quando il 118 è intervenuto per i due non c'era niente da fare. Come ogni mattina la donna era andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori, che vivono nello stesso palazzo, prima di andare a lavoro. Il bimbo sarebbe dovuto andare, accompagnato dai nonni, in un centro estivo.