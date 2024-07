Saldi Estivi 2024 | Inizio cauto tra caro-vita e maltempo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024)tiepidi. Si parte, sabato 6 luglio e per la prima volta il via è in contemporanea in tutte le regioni italiane (eccetto Bolzano). Complici ile ildegli ultimi mesi non ci si aspetta un boom. L’interesse dei consumatori è in calo: quest’anno il 55% degli italiani contro il 61% del 2023 ha intenzione di fare shopping scontato (sondaggio Confesercenti-Ipsos). Il giro complessivo d’affari stimato supererà comunque i 3,5 miliardi di euro, ma le aspettative del settore non sono entusiastiche. Più caute le previsioni di Federconsumatori: solo il 38% delle famiglie ha pianificato di fare shopping in saldo, con una spesa media di 142 euro a famiglia (-5% rispetto al 2023).E quattro commercianti su 10 prevedono cali delle vendite compresi tra lo 0 e il -10% anche se il Centro Studi Confimprese parla di un +1%.