Prezzo del gas i costi in bolletta a giugno 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non sono positive le notizie per le famiglie italiane, in particolare per le più fragili: ildel gas incontinua a crescere ben più dell’inflazione. Se già in maggio vi era stato un aumento del 3,1% rispetto al mese precedente, al’incremento su maggio è stato del 3,8%. Secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le tariffe hanno raggiunto il valore massimo delper la platea dei beneficiari del servizio di tutela della vulnerabilità, ovvero coloro che, dopo la fine del mercato tutelato a gennaio, hanno conservato alcune forme di agevolazione a causa della propria condizione di disagio. Si tratta di quanti: hanno più di 75 anni hanno una disabilità riconosciuta abitano in territori colpiti dalle emergenze (come alluvioni o terremoti) fruiscono del Bonus energia avendo un Isee non superiore 9.