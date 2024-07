La Lega contro i centri per migranti di via Comisso proteste nel IX Municipio | Ignorati i cttadini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – Roma – La gestione dei progetti del Pnrr nel IXdi Roma continua a suscitare forti polemiche. I rappresentanti della, Fabrizio Santori, capogruppo in Campidoglio, Pietro Cucunato, capogruppo nel IX, e Pietro Briglia, coordinatore del IX, hanno espresso la loro dura critica in una nota congiunta, definendo la gestione del IXcome “autoritaria e antidemocratica”. La polemica suidi accoglienza Al centro dellaversia vi sono due progetti di accoglienza sociale che dovrebbero sorgere in un immobile di proprietà comunale in via23, nel quartiere della Ferratella. Laè stata l’unica forza politica a votare a favore di una mozione presentata in assemblea municipale che chiedeva di riconsiderare l’impatto in termini di sicurezza di questi progetti.