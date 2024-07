BOBST FIRENZE APRE LE PORTE AI SUOI DIPENDENTI AMICI E FAMILIARI PER IL FAMILY DAY

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una festa per celebrare l’azienda ed il capitale umano che la compone, motore trainante del successo. E’ con queste premesse che, azienda leader nella produzione di macchinari da stampa per etichette – flessografiche e digitali - in linea a banda stretta e media, ha organizzato ilDay. Un’occasione per aprire leai 200e alle loro famiglie (per un totale di 350 persone), per far vivere da vicino questa realtà con sede a Campi Bisenzio ma dal respiro internazionale., con il suo quartier generale in Svizzera, ha scelto nel 2015 di avviare una filiale anche in provincia die oggi, dopo nove anni, questa decisione si è rivelata più azzeccata che mai. “Siamo davvero felici di aprire leai nostri, che con la loro professionalità ci hanno permesso di raggiungere determinati traguardi” – afferma Matteo Cardinotti, CEO di– “Per il Gruppo la sede diè una delle più strategiche e l’obiettivo è quello di continuare a crescere e diventare sempre più centrali nelle attività dell’azienda”.