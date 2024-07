Basket servirà un’impresa all’Italia | perché la Lituania di Sabonis è una delle peggiori squadre possibili per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Negli ultimi anni l’Italè spesso riuscita in grandi imprese, che le hanno permesso di raggiungere traguardi straordinari. Negli occhi di tutti gli appassioni c’è ancora quell’immenso capolavoro di Belgrado, che permise alla Nazionale allora allenata da Meo Sacchetti di staccare un insperato biglietto per Tokyo 2021. Anche domani l’Italia avrà bisogno di una di quelle giornate indimenticabili, perchè contro lanon c’è un domani e bisogna vincere per forza per tenere vivo il sogno olimpico. Doveva essere la finale del Preolimpico di San Juan, su questo non ci sono dubbi, ma il bruttissimo inciampo deglidi questa notte contro Porto Rico ha completamente cambiato le previsioni iniziali. Ci sarà Italia-, ma con un turno d’anticipo, con la vincente che poi andrà a giocarsi la qualificazione olimpica con ogni probabilità contro Porto Rico.