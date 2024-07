Aiuto economico per non abortire Gasparri lancia il reddito di maternità E la surrogata diventa reato universale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Aula parlamentare ha dato il primo via libera al Disegno di Legge, presentato da Fratelli d’Italia, che introduce ildi. Quello delle donne “usate” come incubatrici per produrre figli per altri è un tema molto dibattuto, tanto che anche all’Onu è stata presentata una richiesta per impedire questa pratica che, di fatto, utilizza le donne come oggetti e alimenta un traffico di esseri umani, con donne costrette da organizzazioni criminali a sottoporsi alla gestazione forzata, specie nei Paesi a maggior tasso di povertà. In molte Nazioni la pratica è già vietata, mentre in Europa a permetterla sono soltanto il Regno Unito, Cipro, la Grecia, il Portogallo e l’Ucraina. Quella sullaè una battaglia etica che viene combattuta anche da molte associazioni femministe, che da anni si battono contro una pratica che ritengono lesiva della dignità femminile e che, come hanno più volte ribadito, riduce il bambino a una “merce” acquistata da chi appartiene a classi economiche privilegiate.