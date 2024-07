Traffico Roma del 04-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trasporto pubblico che interessa ai dipendenti della rete di Atac lo sciopero iniziato alle 8:30 si protrarrà sino alle 16:30 chiuse le metro ABB uno e ci possibile di corse per la termini-centocelle e per le linee bus e tram servizio regolare sulle reti buste dellaTPL di autoservizi Troiani sulla tangenziale est per i lavori di riqualificazione della sopraelevata ricordiamo che sono chiusi l’ingresso in tangenziale da via Prenestina è l’uscita di via Casilina in direzione del Pigneto per il dissesto del manto stradale ancora chiusa via Appia Antica & via delle Sette Chiese nelle due direzioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità