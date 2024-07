Repice | Futuro Rabiot? Ho una sensazione In Italia possono prenderlo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)esprime un suo parere riguardo il mercato della Juventus e in particolare suldi Adrienche ha un contratto in scadenza col club bianconero e in passato l’Inter è stata accostata al calciatore. Il giornalista ne ha parlato durante un suo intervento a TMW Radio. IL MERCATO – Francescoesprime la sua opinione riguardo il mercato della Juventus, che vuole avvicinarsi all’Inter Campione d’: «Sulla scia dei nerazzurri adesso? Tutti dicevano che era da scudetto, ma come mai rifanno il centrocampo? E invece stanno cambiando tante cose in mezzo al campo».in uscita dalla Juventus, Inter tra le interessate? ANCORA IN SERIE A? – Il giornalista poi esprime la sua opinione suldel centrocampista francese: «Secondo me resta alla Juventus, anche se inci sono almeno un paio di club chepermetterselo».