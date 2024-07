Re Carlo ultime notizie incidente col mantello Camilla lo gela

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024)sono in Scozia, insieme a William, per la tradizionale Royal Week che quest’anno sarà più breve, non a causa del cancro del Re, ma per le elezioni che in Gran Bretagna si terranno il 4 luglio. In ogni caso, quando la coppia reale esce, accade sempre qualche cosa di imprevisto dal protocollo. Questa volta è il Re che combina un pasticcio cole il cappello mentre scende dall’auto e la faccia didice tutto.alla Royal Week in Scozia Dal Trooping the Colour dello scorso 15 giugno, si può dire che Renon abbia avuto un attimo di riposo. Prima la cerimonia dell’ordine della Giarrettiera, poi il Royal Ascot e infine la visita di Stato dell’Imperatore giapponese. Sua Maestà antepone i doveri di Corte al cancro.