Musetti-Darderi oggi in tv WImbledon 2024 | orario programma streaming

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un altro derby azzurro nel secondo turno di. Non solo la sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, con il numero 1 al mondo che ha trionfato in quattro durissimi set, ma anche il match tra Lorenzoe Luciano, che si affronteranno per la prima volta in carriera, su un terreno meno congeniale ad entrambi come l’erba. Un incrocio fra il numero 2 ed il numero 3 d’Italia, provenienti da un debutto in cui entrambi hanno dovuto faticare un po’. Lorenzo si è fatto sorprendere nella prime due frazioni dal francese Constant Lestienne, mettendo le cose a posto dalla terza frazione in poi. Più complicato per Luciano, che ha sudato freddo con Jan Choinski, che si è arreso soltanto al quinto. Il match tra Lucianoe Lorenzosarà il secondo sul campo 4 dalle 12.