Massimo Ferrero Mediaport cinema va in liquidazione Cadono gli ultimi pezzi dell' ex impero del Viperetta

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 4 luglio 2024)glidel già traballante exdi, ex presidente e patron del Sampdoria, detto “”. Qualche giorno fa infatti, Claudio Tedeschi giudice delegato del tribunale di Roma ha disposto ladisrl e ha nominato Domenico Bonaccorsi di Patti quale commissario convocando i creditori il prossimo 11 settembre per l’esameo stato passivo., presieduta da Michela(figlia di) è controllata dalla Eleven Finance, la casa di produzionetografica diattualmente ine detiene il 100% di Abaco 101 e Globalmedia, entrambe in. Segui su affaritaliani.it .