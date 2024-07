F1 ufficiale | Oliver Bearman in Haas nel 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024)approda in Formula 1. Ora è, il pilota britannico parteciperà al Mondialecon la. Quest’oggi la scuderia americana ha infatto confermatto di aver trovato l’accordo per un contratto pluriennale con il giovane classe 2005., pilota della Ferrari Driver Academy, prenderà il posto di Nico Hulkenberg, che a fine stagione saluterà per approdare in Sauber. E i test partono già da quest’anno, con il 19enne che sarà al via nellee libere di Silverstone guidando la VF-24. “E’ difficile spiegare quanto significhi per me questa opportunità. Essere un pilota del teammi rende immensamente orgoglioso. Sarò uno delle pochissime persone che potranno fare ciò che hanno sempre sognato sin da bambino. E’ qualcosa di incredibile”, ha dichiarato.