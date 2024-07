Euro 2024 Foden | Mi dispiace che Southgate si senta sotto pressione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il trequartista dell’Inghilterra, Phil, ha parlato in vista della sfida dei quarti di finale diche vedrà la sua Inghilterra opposta alla Svizzera: “Noi giocatori dobbiamo assumerci una parte della colpa per quanto mostrato in campo finora. Devono esserci dei leader che si uniscano e trovino una soluzione su ciò che non funziona. Il CT può fare solo fino a un certo punto. Ti inserisce in un sistema e ti dice come pressare. Se non va così, devi lavorarci su tu giocatore“. Poi ancora su Soutghate: “Miche Gareth si. In allenamento ci ha detto di pressare e di stare alti in campo e a volte ho la sensazione che questo debba venire dai giocatori. Ne abbiamo parlato, se dovesse succedere di nuovo in una partita, possiamo riunirci e trovare una soluzione, capire perché sta andando male e adattare una strategia per cambiare“.