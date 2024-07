Calendario Serie A 2024-2025 tutte le giornate e le partite dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è appena chiusa la presentazione deldella, che prenderà il via nel weekend del 17 e 18 agosto. Dopo la diretta, in attesa di conoscere le date e gli orari, eccolee leLE– GIRONE DI ANDATAA – PRIMA GIORNATA (domenica 18 agosto) Bologna-Udinese Cagliari-Roma Empoli-MonzaGenoa-Inter Hellas Verona-Napoli Juventus-Como Lazio-Venezia Lecce-Atalanta Milan-Torino Parma-FiorentinaA – SECONDA GIORNATA (domenica 25 agosto) Cagliari-Como Fiorentina-Venezia Hellas Verona-JuventusInter-Lecce Monza-Genoa Napoli-Bologna Parma-Milan Roma-Empoli Torino-Atalanta Udinese-LazioA – TERZA GIORNATA (domenica 1 settembre) Bologna-Empoli Fiorentina-Monza Genoa-Hellas VeronaInter-Atalanta Juventus-Roma Lazio-Milan Lecce-Cagliari Napoli-Parma Udinese-Como Venezia-TorinoA – QUARTA GIORNATA (domenica 15 settembre) Atalanta-Fiorentina Cagliari-Napoli Como-Bologna Empoli-Juventus Genoa-Roma Lazio-Hellas Verona Milan-VeneziaMonza-Inter Parma-Udinese Torino-LecceA – QUINTA GIORNATA (domenica 22 settembre) Atalanta-Como Cagliari-Empoli Fiorentina-Lazio Hellas Verona-TorinoInter-Milan Juventus-Napoli Lecce-Parma Monza-Bologna Roma-Udinese Venezia-GenoaA – SESTA GIORNATA (domenica 29 settembre) Bologna-Atalanta Como-Verona Empoli-Fiorentina Genoa-Juventus Milan-Lecce Napoli-Monza Parma-Cagliari Roma-Venezia Torino-LazioUdinese-InterA – SETTIMA GIORNATA (domenica 6 ottobre) Atalanta-Genoa Bologna-Parma Fiorentina-Milan Hellas Verona-VeneziaInter-Torino Juventus-Cagliari Lazio-Empoli Monza-Roma Napoli-Como Udinese-LecceA – OTTAVA GIORNATA (domenica 20 ottobre) Cagliari-Torino Como-Parma Empoli-Napoli Genoa-Bologna Hellas Verona-Monza Juventus-Lazio Lecce-Fiorentina Milan-UdineseRoma-Inter Venezia-AtalantaA – NONA GIORNATA (domenica 27 ottobre) Atalanta-Hellas Verona Bologna-Milan Fiorentina-RomaInter-Juventus Lazio-Genoa Monza-Venezia Napoli-Lecce Parma-Empoli Torino-Como Udinese-CagliariA – DECIMA GIORNATA (mercoledì 30 ottobre) Atalanta-Monza Cagliari-Bologna Como-LazioEmpoli-Inter Genoa-Fiorentina Juventus-Parma Lecce-Hellas Verona Milan-Napoli Roma-Torino Venezia-UdineseA – UNDICESIMA GIORNATA (domenica 3 novembre) Bologna-Lecce Empoli-Como Hellas Verona-RomaInter-Venezia Lazio-Cagliari Monza-Milan Napoli-Atalanta Parma-Genoa Torino-Fiorentina Udinese-JuventusA – DODICESIMA GIORNATA (domenica 10 novembre) Atalanta-Udinese Cagliari-Milan Fiorentina-Hellas Verona Genoa-ComoInter-Napoli Juventus-Torino Lecce-Empoli Monza-Lazio Roma-Bologna Venezia-ParmaA – TREDICESIMA GIORNATA (domenica 24 novembre) Como-Fiorentina Empoli-Udinese Genoa-CagliariHellas Verona-Inter Lazio-Bologna Milan-Juventus Napoli-Roma Parma-Atalanta Torino-Monza Venezia-LecceA – QUATTORDICESIMA GIORNATA (domenica 1 dicembre) Bologna-Venezia Cagliari-Hellas Verona Como-MonzaFiorentina-Inter Lecce-Juventus Milan-Empoli Parma-Lazio Roma-Atalanta Torino-Napoli Udinese-GenoaA – QUINDICESIMA GIORNATA (domenica 8 dicembre) Atalanta-Milan Fiorentina-Cagliari Genoa-Torino Hellas Verona-EmpoliInter-Parma Juventus-Bologna Monza-Udinese Napoli-Lazio Roma-Lecce Venezia-ComoA – SEDICESIMA GIORNATA (domenica 15 dicembre) Bologna-Fiorentina Cagliari-Atalanta Como-Roma Empoli-Torino Juventus-VeneziaLazio-Inter Lecce-Monza Milan-Genoa Parma-Hellas Verona Udinese-NapoliA – DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 22 dicembre) Atalanta-Empoli Fiorentina-Udinese Genoa-Napoli Hellas Verona-MilanInter-Como Lecce-Lazio Monza-Juventus Roma-Parma Torino-Bologna Venezia-CagliariA – DICIOTTESIMA GIORNATA (domenica 29 dicembre) Bologna-Hellas VeronaCagliari-Inter Como-Lecce Empoli-Genoa Juventus-Fiorentina Lazio-Atalanta Milan-Roma Napoli-Venezia Parma-Monza Udinese-TorinoA – DICIANNOVESIMA GIORNATA (domenica 5 gennaio) Atalanta-Juventus Como-Milan Fiorentina-Napoli Hellas Verona-UdineseInter-Bologna Lecce-Genoa Monza-Cagliari Roma-Lazio Torino-Parma Venezia-Empoli– GIRONE DI RITORNOA – VENTESIMA GIORNATA (domenica 12 gennaio) Bologna-Roma Empoli-Lecce Genoa-Parma Lazio-Como Milan-Cagliari Monza-Fiorentina Napoli-Hellas Verona Torino-Juventus Udinese-AtalantaVenezia-InterA – VENTUNESIMA GIORNATA (domenica 19 gennaio) Atalanta-Napoli Bologna-Monza Cagliari-Lecce Como-Udinese Fiorentina-Torino Hellas Verona-LazioInter-Empoli Juventus-Milan Parma-Venezia Roma-GenoaA – VENTIDUESIMA GIORNATA (domenica 26 gennaio) Como-Atalanta Empoli-Bologna Genoa-Monza Lazio-FiorentinaLecce-Inter Milan-Parma Napoli-Juventus Torino-Cagliari Udinese-Roma Venezia-Hellas VeronaA – VENTITREESIMA GIORNATA (domenica 2 febbraio) Atalanta-Torino Bologna-Como Cagliari-Lazio Fiorentina-Genoa Juventus-EmpoliMilan-Inter Monza-Hellas Verona Parma-Lecce Roma-Napoli Udinese-VeneziaA – VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (domenica 9 febbraio) Cagliari-Parma Como-Juventus Empoli-Milan Hellas Verona-AtalantaInter-Fiorentina Lazio-Monza Lecce-Bologna Napoli-Udinese Torino-Genoa Venezia-RomaA – VENTICINQUESIMA GIORNATA (domenica 16 febbraio) Atalanta-Cagliari Bologna-Torino Fiorentina-Como Genoa-VeneziaJuventus-Inter Lazio-Napoli Milan-Hellas Verona Monza-Lecce Parma-Roma Udinese-EmpoliA – VENTISEISIMA GIORNATA (domenica 23 febbraio) Cagliari-Juventus Como-Napoli Empoli-Atalanta Hellas Verona-FiorentinaInter-Genoa Lecce-Udinese Parma-Bologna Roma-Monza Torino-Milan Venezia-LazioA – VENTISETTESIMA GIORNATA (domenica 2 marzo) Atalanta-Venezia Bologna-Cagliari Fiorentina-Lecce Genoa-Empoli Juventus-Hellas Verona Milan-Lazio Monza-TorinoNapoli-Inter Roma-Como Udinese-ParmaA – VENTOTTESIMA GIORNATA (domenica 9 marzo) Cagliari-Genoa Como-Venezia Empoli-Roma Hellas Verona-BolognaInter-Monza Juventus-Atalanta Lazio-Udinese Lecce-Milan Napoli-Fiorentina Parma-TorinoA – VENTINOVESIMA GIORNATA (domenica 16 marzo) Atalanta-Inter Bologna-Lazio Fiorentina-Juventus Genoa-Lecce Milan-Como Monza-Parma Roma-Cagliari Torino-Empoli Udinese-Hellas Verona Venezia-NapoliA – TRENTESIMA GIORNATA (domenica 30 marzo) Cagliari-Monza Como-Empoli Fiorentina-Atalanta Hellas Verona-ParmaInter-Udinese Juventus-Genoa Lazio-Torino Lecce-Roma Napoli-Milan Venezia-BolognaA – TRENTUNESIMA GIORNATA (domenica 6 aprile) Atalanta-Lazio Bologna-Napoli Empoli-Cagliari Genoa-Udinese Lecce-Venezia Milan-Fiorentina Monza-ComoParma-Inter Roma-Juventus Torino-VeronaA – TRENTADUESIMA GIORNATA (domenica 13 aprile) Atalanta-Bologna Como-Torino Fiorentina-Parma Hellas Verona-GenoaInter-Cagliari Juventus-Lecce Lazio-Roma Napoli-Empoli Udinese-Milan Venezia-MonzaA – TRENTATREESIMA GIORNATA (sabato 19 aprile) Bologna-Inter Cagliari-Fiorentina Empoli-Venezia Genoa-Lazio Lecce-Como Milan-Atalanta Monza-Napoli Parma-Juventus Roma-Hellas Verona Torino-UdineseA – TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (domenica 27 aprile) Atalanta-Lecce Como-Genoa Fiorentina-Empoli Hellas Verona-CagliariInter-Roma Juventus-Monza Lazio-Parma Napoli-Torino Udinese-Bologna Venezia-MilanA – TRENTACINQUESIMA GIORNATA (domenica 4 maggio) Bologna-Juventus Cagliari-Udinese Empoli-Lazio Genoa-MilanInter-Hellas Verona Lecce-Napoli Monza-Atalanta Parma-Como Roma-Fiorentina Torino-VeneziaA – TRENTASEIESIMA GIORNATA (domenica 11 maggio) Atalanta-Roma Como-Cagliari Empoli-Parma Hellas Verona-Lecce Lazio-Juventus Milan-Bologna Napoli-GenoaTorino-Inter Udinese-Monza Venezia-FiorentinaA – TRENTASETTESIMA GIORNATA (domenica 18 maggio) Cagliari-Venezia Fiorentina-Bologna Genoa-Atalanta Hellas Verona-ComoInter-Lazio Juventus-Udinese Lecce-Torino Monza-Empoli Parma-Napoli Roma-MilanA – TRENTOTTESIMA GIORNATA (domenica 25 maggio) Atalanta-Parma Bologna-GenoaComo-Inter Empoli-Hellas Verona Lazio-Lecce Milan-Monza Napoli-Cagliari Torino-Roma Udinese-Fiorentina Venezia-Juventus Le date in cui sarà ufficializzato ildi anticipi e posticipi diA saranno rese note a breve.