Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate della Vallesina e dintorni – 4 luglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’ex Moie Giampaoletti al Monte Roberto. Gli ex Osimana De Angelis e Polverigiani e gli ex Filottranese Pierotti e Pettinari passano alla Leonessa Montoro. Belogi dall’Ostra Vetere alla Castelleonese, Perini e Ambrosini dal Barbara MonSerra all’Olimpia Ostra Vetere. Badiali e Bonifazi lasciano il Chiesanuova. Perna torna alla Castelfrettese. Tamburri, come da noi anticipato un mese fa, è un nuovo giocatoreCingolana SF., estate 2024 – Leggiamo le ultime novità dinella, dalla Serie D alla Terza Categoria. Giovedì 4Filippo Giampaoletti SECONDA CATEGORIA – Filippo Giampaoletti è un nuovo giocatore del Monte Roberto. Classe 2002 di ruolo centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile del Moie, debuttando in Promozione.