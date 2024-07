Burton e Ortega ciak in Irlanda per Wednesday 2 | sarà la produzione più costosa mai realizzata nel Paese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Londra, 4 luglio 2024 – Alla fine di agosto, tra il 28 e il 29, Timsicuramente a Venezia ad accompagnare la prima, fuori concorso, del nuovo “Beetlejuice”, film di apertura della Mostra.(con la compagna Monica Bellucci e con la giovane star da lui lanciata, la 21enne Jenna-Mercoledì Addams)fisicamente al Lido, ma probabilmente col pensiero altrove. La seconda stagione di "" sta per diventare infatti la "più grande" mai girata in. Uno dei segreti peggio custoditi del settore cinematografico e televisivo irlandese è stato ufficialmente confermato in queste ore dall'ente industriale locale: la seconda stagione di "", la serie tv di Netflix direta dacon protagonista la, si sta finalmente girando, e si sta girando secondo quanto anticipato da “Variety” proprio nella contea di Wicklow.