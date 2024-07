Botte e minacce da padre e fratello ragazza chiede aiuto alla preside | blitz dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Perugia, 4 luglio 2024 – Una segnalazione aidirigente di una scuola della provincia di Perugiaquale un'alunna ha chiestoin quanto stanca di subire maltrattamenti da parte dele delmaggiore ha permesso ai militari della compagnia di Spoleto di avviare un'indagine che portatodenuncia a piede libero dei due uomini e, successivamente in concorso, della madre, tutti di origine straniera e residenti in un centro della zona. Sono ritenuti responsabili di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione dell'Arma, in particolare, la giovane ha confidato di avere subito da diversi anni violenze verbali, psicologiche e fisiche da parte dei familiari che le avrebbero impedito di frequentare liberamente un ragazzo del quale si era infatuata.