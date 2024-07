Un mondo di sogni animati la rassegna nel UCI Cinemas

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dal 4 al 31 luglio il Circuito riporta in sala i lungometraggidel grande maestro Isao Takahata, co-fondatore dell’inimitabile Studio Ghibli MILANO – Il Circuito UCI, in collaborazione con Lucky Red, dedica unaagli amanti dell’animazione giapponese. Undiporta sul grande schermo quattro dei capolavori firmati dal maestro Isao Takahata, co-fondatore dello Studio Ghibli. Di seguito il calendario della, Dal 4 al 10 luglio – Pioggia di ricordi – Ambientato nel 1982, il film racconta la storia di Taeko, lavoratrice single di città che sceglie di tornare in campagna, come attratta da una forza invisibile. Qui viene ospitata dalla gentile famiglia di Toshio e si immerge nella tranquillità della vita agreste, rivendo le pagine solitarie e dolorose della propria infanzia e adolescenza negli anni Sessanta, quando il desiderio di esprimere la propria personalità era ostacolato da un padre opprimente; Dall’11 al 17 luglio – Pom Poko – Il film racconta il boom economico e l’urbanizzazione del Giappone dal punto di vista dei tanuki, dei piccoli cani-procione tipici delle campagne e del folklore nipponici.