Roma ragazzo trovato in una pozza di sangue | ferite alla gola è grave

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Brutale aggressione nella notte a. Un giovane di 33 anni è statoprivo di sensi in strada, colpitosembrerebbe con un coccio di bottiglia. Le sue condizioni sono gravi. Sul caso indaga la Polizia. Polizia Scientifica a– (ilcorrieredellacitta.com)E’ stato colpito più volte e lasciato agonizzante in strada, in unadi. Così lo hannoi soccorritori del 118 in Via di Bravetta, all’angolo con Via Giacomo Guidi attorno alle 4.15 di oggi, mercoledì 3 luglio 2024. Il, di 33 anni, è riuscito a riferire soltanto di essere stato aggredito da uno sconosciuto prima di perdere i sensi. Stabilizzato sul posto, il 33enne è stato quindi portato in Ospedale al San Camillo dove è giunto in codice rosso.