Per capire i giovani dobbiamo avvicinarci a loro parola di Andrea Roncato

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Dai grandi attori, come dai, c’è sempre da imparare. Mi piace stare conper raccontare le cose che so e cheancora non sanno e per imparare le cose che non so e chesanno. Bisogna che ce li teniamo buoni questi. Sono il nostro futuro”.appare felice e, dopo la sua permanenza al “Matera Fiction”, adesso è pronto ad affrontare un viaggio in treno per ritornare nella sua casa romana. La sua è una vera e propria confessione sul mondo deie lo fa da insegnante di recitazione in ascolto dei suoi ragazzi. Li osserva e li pungola ad apprezzare il passato. Ci tiene ad accorciare le distanze conper recuperare la fragilità del mondo degli adulti responsabili di quasi tutte le paure che bloccano questa gioventù.