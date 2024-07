Palio di Siena rimandato per la seconda volta! Non succedeva da quasi mezzo secolo Nuovo orario e programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildiè stato rinviato per lanel giro di ventiquattro ore. Il meteo non concede una tregua a Piazza del Campo: ieri la pioggia aveva fatto capolino con i fantini già ai canapi e l’annuncio dell’allineamento delle Contrade, costringendo il mossiere a richiamare i fantini nell’Entrone; oggi il maltempo ha imperversato nella città toscana e alle ore 18.05 è arrivato l’annuncio più temuto, ovvero quello dell’indisponibilità di presentarsi sul tufo all’ombra della Torre del Mangia per disputare la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano. Ci si riproverà giovedì 4 luglio (inancora da definire), sperando che il cielo sia clemente e che permetta lo svolgimento di uno degli eventi più sentiti in città, emblema di un campanilismo sfrenato che affonda le sue radici nelle grandi tradizioni popolari tipiche del Bel Paese.