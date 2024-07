Matilde Villa è qui per rimanere

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È il 14 novembre 2021 e mancano due minuti e quaranta secondi alla fine del match tra Italia e Lussemburgo, valido per la qualificazione agli Europei di basket del 2023.riceve palla fuori dalla linea da tre punti sul lato destro del campo: in meno di un secondo mette palla a terra e finta la partenza sulla destra. L’avversaria davanti a lei non ha la sua stessa rapidità di esecuzione e si perde la marcatura.palleggia, e quando la difensora si mette davanti a lei la inganna di nuovo: finta di passaggio a sinistra, cambio di direzione repentino, avversaria battuta e appoggio in terzo tempo come se fosse la cosa più semplice e naturale del mondo. La scena si svolge al PalaCattani di Faenza, un luogo già di per sé storico per il basket femminile, perché per anni ha accolto tra le sue mura le gesta del Club Atletico Faenza, una società che ha vinto due Coppe Italia, partecipato a due finali Scudetto e anche a una finale di EuroCup.