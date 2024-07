L’elogio del calcio che fu Senza acronimi senza Var The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Thesi chiede che fine abbia fatto il. Ad essere precisi se lo chiede George Caulkin, tifosissimo del Newcastle. “Era uno sport divertente, cinico, pieno zeppo di errori, le grandi squadre di solito vincevano ed era terreno fertile per gloriosi cliché. Tipo: la classifica non mente mai. Prima c’era affidabilità, si urlava contro gli arbitri sfortunati, ci si infuriava con i giocatori che simulavano, ma quella furia alimentava il nostro tifo, anche quando sbagliavamo. C’era una certa bellezza nel caos“. Adesso invece, secondo Caulkin, ilè solo uno sport fatto di: “Psr (Regola di profitto e sostenibilità), VAR, Ffp (Financial Fair Play), Nft (Token Non Fungibili)“. “Ilnel 2024 è un gioco di asterischi, dove niente è come sembra, dentro o fuori uno stadio“.