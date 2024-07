L' attrice ritira il premio alla carriera sfoggiando un bob medio casual chic esaltato dalla tinta con sfumature caramello messa a punto dalla sua colorist di fiducia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In look off-whitemoda e con la chioma biondissima, Kate Winslet ruba la scenakermesse di cinema più importante dell’estate in Germania. Sfoggia un nuovo caschettoche, come sempre, le dona moltissimo. Kate Winslet e il potere a ogni costo: il trailer della serie “The Regime” X Le sue carte vincenti? Un taglio di lunghezza media calibrato al millimetro e una colorazione capelli calda e luminosa, ravvivata dal movimento wavye e senza sforzo.